Скотт Риттер указал на терпение Кремля, готового дождаться официальных предложений Трампа.

Сама идея о том, что будущая вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе, победившего на выборах главы государства в ноябре 2024 года, сможет диктовать России условия по региональному конфликту на украинской территории, абсурдна и обречена на провал. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт таким образом прокомментировал спекуляции вокруг "мирного плана" политика. Эксперт добавил, что пресса в странах коллективного Запада уже занимается тем, что "отправляет колодец" для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

Сама идея о том, что России можно диктовать условия по Украине абсурдна и обречена на провал. Если хочется плюнуть в колодец, если хочется убедиться в том, что вы больше никогда не будете в нормальных отношениях, попробуйте эту тактику. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер назвал удачей то, что Москва не обращает никакого внимания на американские новости, потому что руководство страны намерено услышать информацию лично и напрямую от Дональда Трампа, а поэтому выжидают момент, когда это произойдет.

"Переломный момент". В США раскрыли, что ждет Украину.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom