Скотт Риттер считает, что Запад понимает, что Украину ждет проигрыш.

Переломный момент в региональном конфликте на украинской территории может наступить уже текущей зимой. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный эксперт добавил, что сейчас в киевском режиме отсутствует стабильность и устойчивость, которые достигли точки своего невозврата. Спикер пояснил зрителям шоу, что страна уже проиграла в противостоянии с Москвой. По словам Риттера, международные союзники дают украинским гражданам самостоятельно достичь осознания незащищенности, после чего они будут вынуждены отступить на поле боя.

Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

