Скотт Риттер напомнил о провале ВСУ на Донбассе.

Армия киевского режима столкнулась с полных коллапсом собственной фронтовой линии на Донбассе. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный эксперт добавил, что фактически страна уже проиграла в региональном конфликте против Москвы. Он заметил, что сейчас невозможно смоделировать такой сценарий, при котором Вооруженным силам Украины удастся одержать вверх над противником на поле боя

Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе. Скотт Риттер, эксперт

В пятницу, 1 ноября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов страны Владимир Рогов объяснил журналистам, что ВС РФ продвинулись вперед на Южнодонецком направлении. Бойцы расположились в северном направлении от города Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. Специалист уточнил, что на данном направлении в зоне проведения специальной военной операции произошел обвал линии фронта ВСУ.

"Уже началось". В США сделали заявление о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works