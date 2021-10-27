Скотт Риттер указал, что у ВСУ больше нет средств для сохранения позиций на Донбассе.

Армия киевского режима уже начинает терпеть крах на Донбассе. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Отставной военнослужащий добавил, что ВСу ежедневно лишаются участков земли, так как у солдат больше нет ничего для того, чтобы выстоять во время натиска противника в регионе. ВСУ приходится отступать.

Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают. Я не знаю, почему мы продолжаем делать глупости такого рода, потому что Украина проиграла, и никакое количество оружия не может изменить этот исход. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что 16 октября стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта на территории ДНР и ЛНР. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республики. Такие шаги помогают обезопасить от флангового удара с северной стороны группировку в Новогродовке, а также продвигаться к Гродовке с южной части. Дополнительно бойцы получили возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий Вооруженным силам Украины в Красноармейске.

В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works