Украина потерпит поражение в региональном противостоянии с Россией. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик указал, что киевскому режиму придется капитулировать, так как Вооруженные силы Украины разваливаются на фронтовой линии. Эксперт в шоу уточнил перед зрителями, что боевые действия в регионе могут закончиться только на условиях Москвы, так как коллективный Запад не способен навязать собственные предложения, как ранее это было с Минскими соглашениями.
Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины. Запад не заслуживает доверия.
Скотт Риттер, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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