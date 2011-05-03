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В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины

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Скотт Риттер рассказал о том, что Запад потерял право голоса из-за Минских соглашений.

Украина потерпит поражение в региональном противостоянии с Россией.  Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик указал, что киевскому режиму придется капитулировать, так как Вооруженные силы Украины разваливаются на фронтовой линии. Эксперт в шоу уточнил перед зрителями, что боевые действия в регионе могут закончиться только на условиях Москвы, так как коллективный Запад не способен навязать собственные предложения, как ранее это было с Минскими соглашениями.

Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины. Запад не заслуживает доверия.

Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, минские соглашения, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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