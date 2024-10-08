Скотт Риттер не думает, что к мирному плану Владимира Зеленского на Западе прислушаются.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения международными союзниками данных Украине обещаний. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что иностранный политик готов предпринимать любые безумные шаги для того, чтобы показать мировой общественности, что он якобы держит ситуацию на поле боя под своим контролем.

Провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками. Он придумал отчаянный "план" <...>, который попросту называется "Украина победит". Это все журавль в небе. Скотт Риттер, эксперт

"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works