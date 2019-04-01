"Это будет конец". В США неожиданно высказались о генералах ВСУ

Скотт Риттер указал на то, что многие чиновники и депутаты Украины могут сбежать из страны.

Коррумпированные украинские генералы могут просто сбежать из страны, бросив войска на передовой линии на произвол судьбы. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал на то, что киевский режим при своем политическом лидере Владимире Зеленском держится на плаву только из-за западного финансирования. Однако с наступлением холодного сезона многие местные парламентарии и военнослужащие начнут покидать территорию.

Я думаю, мы увидим, как украинские генералы тоже начнут бежать, когда станет трудно, коррупционеры начнут бежать, и они будут бежать со своими деньгами в конце концов. Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что закадычные друзья Владимира Зеленского сбегут с денежными средствами, так как они уже вложили миллиарды по всему миру в недвижимость, а также положили на счета в банках или инвестировали.

"Министры бегут". В США жестко высказались о ситуации в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works