Скотт Риттер указал на внутренние проблемы Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и украинские власти потеряли поддержку даже внутри страны. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал зрителям, что должностные полномочия чиновника на Банковой истекли, что сказывается на растущей озабоченности не только на мировой арене, но и внутри государства. Простые украинцы задаются вопросом о том, почему не проводятся выборы и политик все еще остается у руля управления.

Вы видите отсутствие доверия к режиму. Министры бегут, одна из причин — это то, что они настолько коррумпированы, что они больше не могут этого скрывать. Они буквально взяли деньги, которые мы им дали, они уже положили их на банковские счета. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что считает Владимира Зеленского неудачливым лидером, так как он так и не получил от международных союзников ту поддержку, о которой попросил, а довольствуется лишь крохами.

"Это шутка". На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works