Скотт Риттер рассказал о результатах, к которым придут ВСУ на поле боя.

При любом развитии событий в региональном конфликте на Украине Россия одержит верх. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил перед зрителями шоу, что западное антироссийское санкционное давление не только не сработало, но и также сказалось на тяжелых последствия для европейцев. В это же самое время Москва испытывает экономический бум, а российские войска успешно адаптируются к любым новым реалиям в сражениях с противником, становясь только сильнее.

Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии развития событий, то в долгосрочной перспективе вы увидите, что Россия выиграет этот конфликт в ста процентах случаев при любом раскладе. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер указал на то, что реальность на поле боя заключается в том, что Украина проиграла. У местного командования нет плана для победы, а все те, кто смотрел на попытки создания такого документа, просто смеются над планом говорят, что это шутка.

"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works