МВД: мошенники ищут в социальных сетях жертв фотографии покупок и геопозиции

В полиции дали рекомендации по тому, как обезопасить себя от "адресной схемы обмана" аферистами.

Мошенники изучают в социальных сетях информацию о покупках потенциальных жертв. Соответствующее заявление сделали российские правоохранительные органы в собственных материалах, распространенным по СМИ. Журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные документы сообщили о том, что на российской территории аферисты специально ищут фотографии с покупками, метки с геопозицией, друзей и информацию о работе потенциальной жертвы. Эти данные необходимы для того, чтобы сформировать более правдоподобную схему обмана, нацеленную на конкретное лицо. В МВД отмечают, что такие криминальные сценарии злоумышленников наиболее опасны.

Полиция предлагает для защиты от продуманных схем обмана гражданам не афишировать в соцсетях собственные геопозиции и не публиковать фотографии покупок. Они также советуют людям самостоятельно отключать автоматическое проставление геотегов на публикации. Кроме того, российские силовики призывают пользователей ограничить доступ к личной странице для незнакомцев.

Мошенники в России стали маскировать вирусные приложения под бонусную программу АЗС.

Фото: Piter.tv