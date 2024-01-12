Стало известно, верят ли петербурженки в счастливый брак после 35 лет

Опрос выявил разнообразие взглядов: одни респонденты полагают, что шансы удачно вступить в брак после 35 практически равны нулю, другие настроены позитивнее.

В российском обществе распространено мнение, что найти подходящего партнёра становится труднее после достижения определённого возраста: "после 35 хороших мужей уже разобрали", "стоящие кандидаты исчезли подобно динозаврам". Дейтинг-сервис Mamba провёл исследование среди жительниц Петербурга и выяснил, что абсолютное большинство респонденток, а именно 54%, опровергают подобные утверждения. Найти достойного спутника жизни возможно даже после рубежа в тридцать пять лет, хотя существует ряд особенностей, пишет "Вечерний Петербург".

Где найти идеального кандидата

Распределение ответов выглядит так:

24%: убеждены, что перспективные мужчины давно женаты.

22%: уверены, что достойных претендентов попросту нет.

28%: утверждают, что проблема кроется в завышенных женских ожиданиях, а подходящий партнёр найдется, если снизить критерии отбора.

21%: настаивают, что хорошие кандидаты существуют повсюду, достаточно проявить внимательность.

5%: предлагают искать подходящие пары вне привычного возрастного диапазона.

Кроме того, 39% респонденток убеждены, что встречи с потенциальным избранником возможны буквально везде: в реальной жизни, на сайтах знакомств, в специализированных сообществах или в кругу близких знакомых.

Какой партнер интересен женщинам старше 35 лет

Представления о хорошем кандидате разнообразны, но некоторые характеристики выделяются чаще остальных:

54%: акцентируют внимание на материальной обеспеченности будущего супруга — наличие хорошего заработка и собственной жилплощади.

49%: видят ценность в эмоциональной надежности и чувстве ответственности партнёра.

40%: отдают предпочтение человеку, морально готовым к созданию семьи.

32%: выделяют эмоциональную зрелость.

Каждая пятая: ставит в приоритет чувство юмора и схожие интересы.

Семейное прошлое претендента волнует женщин гораздо меньше, чем его сегодняшнее состояние. Почти 60% участниц анкетирования считают важным стремление партнёра развивать отношения в настоящем, независимо от прошлого опыта. Другие предпочтения распределились следующим образом:

16%: предпочтут партнёра, прошедшего развод и не имеющего детей.

18%: выберут разведённых с детьми.

12%: положительно относятся к людям, никогда не состоявшим в браке.

Какие черты отталкивают женщин

Женщинам важно понимать, кого они допускают в своё окружение, поэтому некоторые особенности автоматически исключают вероятность дальнейших контактов:

53%: категорически отвергают зависимость от алкоголя или азартных игр.

46%: немедленно реагируют на проявления насилия, манипуляции или грубость.

Столько же: отказываются мириться с токсичностью и пренебрежительным отношением.

39%: отрицательно оценивают финансовую несостоятельность.

27%: негативно воспринимают проживание взрослого мужчины с родителями.

Кроме того, статус одиночества мужчины вызывает противоположные реакции: большинство склонны считать это следствием жизненных обстоятельств, треть видит красный флаг, а незначительная часть воспринимает данное обстоятельство как признак сознательного выбора будущей жены.

Особенности отношений после 35 лет

Взгляд на серьезные отношения после 35 лет варьируется:

50%: испытывают сложности с адаптацией к новым партнерам из-за сформировавшихся привычек и груза прежних переживаний.

Третья часть: полагает, что полученный жизненный опыт способствует правильному выбору надежного партнёра.

Каждый десятый: уверен, что чувства, появившиеся после 35 лет, способствуют созданию крепкого союза.

Проявление инициативы в установлении контакта также разнится: две трети всё-таки надеются на активность мужчин, одна пятая готова действовать самостоятельно, остальные предпочитают ждать знака внимания от понравившегося мужчины.

Таким образом, зрелые женщины чётко представляют, какой спутник жизни нужен, и обладают определёнными границами в отношениях, осознавая значимость уверенности и осознанности обоих партнеров.

Фото: Unsplash (Cássio Jardim)