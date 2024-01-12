Стало известно, верят ли петербурженки в счастливый брак после 35 лет

В российском обществе распространено мнение, что найти подходящего партнёра становится труднее после достижения определённого возраста: "после 35 хороших мужей уже разобрали", "стоящие кандидаты исчезли подобно динозаврам". Дейтинг-сервис Mamba провёл исследование среди жительниц Петербурга и выяснил, что абсолютное большинство респонденток, а именно 54%, опровергают подобные утверждения. Найти достойного спутника жизни возможно даже после рубежа в тридцать пять лет, хотя существует ряд особенностей, пишет "Вечерний Петербург".
Где найти идеального кандидата
Опрос выявил разнообразие взглядов: одни респонденты полагают, что шансы удачно вступить в брак после 35 практически равны нулю, другие настроены позитивнее.
Распределение ответов выглядит так:
24%: убеждены, что перспективные мужчины давно женаты.
22%: уверены, что достойных претендентов попросту нет.
28%: утверждают, что проблема кроется в завышенных женских ожиданиях, а подходящий партнёр найдется, если снизить критерии отбора.
21%: настаивают, что хорошие кандидаты существуют повсюду, достаточно проявить внимательность.
5%: предлагают искать подходящие пары вне привычного возрастного диапазона.
Кроме того, 39% респонденток убеждены, что встречи с потенциальным избранником возможны буквально везде: в реальной жизни, на сайтах знакомств, в специализированных сообществах или в кругу близких знакомых.
Какой партнер интересен женщинам старше 35 лет
Представления о хорошем кандидате разнообразны, но некоторые характеристики выделяются чаще остальных:
54%: акцентируют внимание на материальной обеспеченности будущего супруга — наличие хорошего заработка и собственной жилплощади.
49%: видят ценность в эмоциональной надежности и чувстве ответственности партнёра.
40%: отдают предпочтение человеку, морально готовым к созданию семьи.
32%: выделяют эмоциональную зрелость.
Каждая пятая: ставит в приоритет чувство юмора и схожие интересы.
Семейное прошлое претендента волнует женщин гораздо меньше, чем его сегодняшнее состояние. Почти 60% участниц анкетирования считают важным стремление партнёра развивать отношения в настоящем, независимо от прошлого опыта. Другие предпочтения распределились следующим образом:
16%: предпочтут партнёра, прошедшего развод и не имеющего детей.
18%: выберут разведённых с детьми.
12%: положительно относятся к людям, никогда не состоявшим в браке.
Какие черты отталкивают женщин
Женщинам важно понимать, кого они допускают в своё окружение, поэтому некоторые особенности автоматически исключают вероятность дальнейших контактов:
53%: категорически отвергают зависимость от алкоголя или азартных игр.
46%: немедленно реагируют на проявления насилия, манипуляции или грубость.
Столько же: отказываются мириться с токсичностью и пренебрежительным отношением.
39%: отрицательно оценивают финансовую несостоятельность.
27%: негативно воспринимают проживание взрослого мужчины с родителями.
Кроме того, статус одиночества мужчины вызывает противоположные реакции: большинство склонны считать это следствием жизненных обстоятельств, треть видит красный флаг, а незначительная часть воспринимает данное обстоятельство как признак сознательного выбора будущей жены.
Особенности отношений после 35 лет
Взгляд на серьезные отношения после 35 лет варьируется:
50%: испытывают сложности с адаптацией к новым партнерам из-за сформировавшихся привычек и груза прежних переживаний.
Третья часть: полагает, что полученный жизненный опыт способствует правильному выбору надежного партнёра.
Каждый десятый: уверен, что чувства, появившиеся после 35 лет, способствуют созданию крепкого союза.
Проявление инициативы в установлении контакта также разнится: две трети всё-таки надеются на активность мужчин, одна пятая готова действовать самостоятельно, остальные предпочитают ждать знака внимания от понравившегося мужчины.
Таким образом, зрелые женщины чётко представляют, какой спутник жизни нужен, и обладают определёнными границами в отношениях, осознавая значимость уверенности и осознанности обоих партнеров.
Фото: Unsplash (Cássio Jardim)
