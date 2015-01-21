Матерей-героинь Петербурга и Ленобласти проактивно поддерживает СФР

Отделение Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти проактивно оказывает новые меры социальной поддержки матерям-героиням. Звание является высшей степенью отличия для родивших и воспитавших 10 и более детей.

С этого года таким мамам положены помощь и льготы от государства наравне с Героями Труда и Героями страны. Они получают ежемесячную материальную выплату, которая после индексации составляет 76,4 тыс. рублей, и доплату к пенсии. С января перечень пополнили пять жительниц региона: две из них проживают в городе и три – в области.

По поручению президента России законодательная норма о ежемесячных выплатах матерям-героиням была установлена с начала 2025 года. На эту дату статус матери-героини носили три жительницы региона. В январе 2026 года, когда по закону началось перечисление пособий, матери-героини вместе с положенной ежемесячной выплатой получили и всю сумму выплат за предыдущий период. Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, матерям-героиням предоставляется поддержка в натуральной форме: льготы при пользовании транспортом, бесплатные рецептурные лекарства, освобождение от оплаты ЖКУ, предоставление бесплатного земельного участка.

Фото: Piter.TV