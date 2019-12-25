Почти 1,5 млн пенсионеров проживает в Петербурге

Первое место по этому показателю уверенно держит Москва, где численность пенсионеров достигла 3 млн человек.

Социальный фонд России (СФР) опубликовал свежие статистические данные о количестве пенсионеров в субъектах РФ. Как сообщили аналитики организации, по состоянию на первое января 2026 года, Петербург входит в топ-4 регионов по числу пенсионеров.

Количество пожилых горожан, проживающих в культурной столице и получающих пенсионные выплаты, составило 1 433 862 человека. Среди них продолжает трудиться значительная доля населения – 491 500 человек, остальные 942 362 пенсионера находятся вне трудовой занятости.

Первое место по этому показателю уверенно держит Москва, где численность пенсионеров достигла 3 млн человек. За столицей следует Подмосковье с результатом чуть больше 1,9 млн пенсионеров. Третье место принадлежит Краснодарскому краю, где проживают 1 580 113 пенсионеров. Петербург занимает почетную четвертую позицию, опережая Свердловскую область, в которой число пенсионеров составляет 1 248 950 человек.

Общая картина демонстрирует, что количество россиян пенсионного возраста в нашей стране на начало 2026 года превысило отметку в 40,5 миллиона человек.

