Голикова напомнила о новых выплатах для "Матерей-героинь" и пенсионеров

Вице-премьер России рассказала о значимости проекта по росту демографии в стране.

"Матери-героини" с 2026 года по поручению российского президента Владимира Путина будут получать свыше 72 тысяч, а пенсионеры - более 36 тысяч рублей. рублей.Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница уточнила, что федеральные власти намерены повысить престиж многодетности в стране, мероприятия по реализации такой задачи начнутся с 2026 года.

Женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", аналогично героям труда, будут предоставляться соответствующие льготы, ежемесячные выплаты свыше 72 тыс. рублей, а для достигших пенсионного возраста дополнительное материальное обеспечение - свыше 36 тыс. рублей. Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Эксперт указал коллегам на заседании, что основные усилия со стороны государства будут сосредоточены на улучшении выполнения алиментных обязательств, развитии семейной медиации, поддержки целостности российской семьи и гарантии равных прав для обоих родителей в воспитании малышей.

В России запустят "семейный" рейтинг крупнейших работодателей.

Фото и видео: Правительство России