В России запустят "семейный" рейтинг крупнейших работодателей

Татьяна Голикова сообщила о нововведении в господдержке родителей.

Содействие успешному совмещению семейной и профессиональной жизни станет приоритетом для государства. В рамках реализации поставленных федеральным правительством задач планируется запустить "семейный" рейтинг крупнейших отечественных работодателей. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница

Планируем, как это поручил президент, запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей, продолжим работу по внедрению корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов. Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Эксперт заметила, что власти стремятся повысить доступность групп продленного дня, а также предложить бесплатное переобучение для женщин, желающих изменить свою карьерную траекторию. Акцент в этом процессе будет делаться на навыки, которые сейчас востребованы на внутреннем трудовом рынке.

Голикова: основные меры по поддержке семей будут направлены на доступность жилья.

Фото и видео: Правительство России