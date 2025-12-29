  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:49
128
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В России запустят "семейный" рейтинг крупнейших работодателей

0 0

Татьяна Голикова сообщила о нововведении в господдержке родителей.

Содействие успешному совмещению семейной и профессиональной жизни станет приоритетом для государства. В рамках реализации поставленных федеральным правительством задач планируется запустить "семейный" рейтинг крупнейших отечественных работодателей. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница

Планируем, как это поручил президент, запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей, продолжим работу по внедрению корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов.

Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Эксперт заметила, что власти стремятся повысить доступность групп продленного дня, а также предложить бесплатное переобучение для женщин, желающих изменить свою карьерную траекторию. Акцент в этом процессе будет делаться на навыки, которые сейчас востребованы на внутреннем трудовом рынке.

Голикова: основные меры по поддержке семей будут направлены на доступность жилья.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, работа, рейтинг, рынок труда, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии