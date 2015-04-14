Голикова: основные меры по поддержке семей будут направлены на доступность жилья

Вице-премьер России сообщила о новых мерах помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основные меры по поддержке семей на российской территории будут направлены на повышение доступности жилья. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина с его заместителями в Москве. Чиновница заметила перед коллегами, что кроме обеспечения государством доступного для населения жилья, власти страны задумываются о предоставлении поддержки семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В том числе речь идет о ветеранах специальной военной операции, детях-сиротах, детей с ограниченными возможностями по здоровью.

Здесь, конечно, основные меры направлены на повышение доступности жилья. Вместе с экспертами, родительским сообществом, федеральными органами исполнительной власти сейчас вырабатываем предложение по модернизации существующих жилищных программ, чтобы поддержать многодетность. Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Она также подчеркнула, что помимо обеспечения доступного жилья, планируется предоставление поддержки семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, включая ветеранов СВО, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это направлено на создание комфортных условий для их жизни и развития, а также на развитие комплексных систем социальной помощи и сопровождения.

Фото и видео: Правительство России