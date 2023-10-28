Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

В правительстве оценили первые итоги государственного мониторинга по вопросам репродуктивного здоровья.

Репродуктивную диспансеризацию на российской территории в 2025 году прошли почти 12 миллионов граждан страны. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на итоговом мероприятии Совета при федеральном правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Чиновница заметила, что у 12 тысяч женщин по результатам проведенной диспансеризации наступила беременность.

Ее прошли почти 12 миллионов мужчин и женщин. Татьяна Голикова, вице-президент РФ

Вице-премьер России указала коллегам, что с июля 2025 года властями запущен мониторинг по организации и проведению профилактических осмотров студентов университетов и колледжей. На текущий момент более 53 процентов учащихся прошли медицинские осмотры.

Фото: Правительство России