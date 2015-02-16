Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости

Вице-премьер России рассказала о том, в каких субъектах студенты остаются жить после завершения обучения, а откуда уезжают.

Наиболее высокий уровень занятости на территории страны на текущий момент власти регистрируют в Центральном федеральном округе, а наименее высокий - на Северном Кавказе. Соответствующее заявление сделала российский виц-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании "Кадры будущего: 2026-2032 – основные тренды" на площадке Всероссийского кадрового форума. Чиновница из федерального правительства указала, что чаще всего выпускники высших учебных учреждений остаются работать и жить в Якутии (95,28 процента), Тыве (92,1 процента), Камчатском крае (90,75 процентов), Запорожской области (89,3 процента) и в Дагестане (88,13 процента). В большинстве выпускники вузов уезжают Ленинградской (48,6 процента) и Курганской (37,49 процента) областей, Адыгеи (37,84 процента).

Мы сегодня фиксируем, что наибольшая вовлеченность в трудовые отношения, это ни для кого не секрет, в Центральном федеральном округе, наименьшая - на Северном Кавказе. Это обусловлено исторически сложившейся структурой экономики. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова указала на значимость организации властями интенсивной работы со студентами и усиления кооперации работодателей и образовательных организаций. По мнению чиновницы, в этом заключается ключ решения проблемы с преодолением территориальных дисбалансов по работникам.

Голикова назвала самые востребованные профессии в России.

Фото и видео: Вконтакте / "Лучший по профессии"