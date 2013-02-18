  1. Главная
Голикова назвала самые востребованные профессии в России
Сегодня, 7:46
d_s_sarkisov

Она подчеркнула, что в России завершают формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий период.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии в России. Об этом она рассказала на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

По словам Голиковой, швеи и сварщики станут самыми востребованными профессиями в следующие семь лет. Она подчеркнула, что в России завершают формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий период. Вице-премьер поблагодарила трудовые коллективы рабочих профессий за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.

Фото: pxhere.com

