Татьяна Голикова будет следить за ходом реализации стратегии, особое внимание уделяется производству продукции для детей.

Федеральное правительство утвердило Стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года. Соответствующее заявление сделал перед своими заместителями премер-министр России Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании от 10 ноября. Чиновник уточнил, что отрасль сформирована на стыке промышленности, медицины, науки, образования.

Она выпускает продукцию, в которой нуждаются люди с заболеваниями и травмами, а также в старшем возрасте и с инвалидностью. Важность такой поддержки особо отмечал Президент. Правительство вело эту работу в рамках предыдущей стратегии. Уже во всех федеральных округах действуют около тысячи предприятий, которые производят необходимые товары. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Вице-премьер страны Татьяна Голикова заметила, что по результатам действующей стратегии кабинету министров удалось расширить номенклатуру изделий, выпускаемых отечественными производителями. Таким образом на внутренний и внешний рынок успешно выведено более 300 технических решений. Обновленная стратегия является продолжением действующей. Однако документ теперь находится на более высоком уровне технологического развития. Правительство поставило перед собой задачу по развитию российской реабилитационной индустрии. Это решение на долгосрочной основе призвано помочь властям обеспечить потребность маломобильных групп населения в качественных, эффективных и безопасных технических средствах реабилитации. В свою очередь эо позитивно скажется на продолжительности и уровне жизни граждан.

Приоритетными направлениями в работе станут развитие научных исследований и разработок, а также совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, включающее развитие системы оценки и прогнозирования кадровой потребности, разработку и актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов и учебных программ, профессиональных стандартов, обеспечение обновления материально-технической базы образовательных учреждений. Также внимание будет уделено на развитие производства, логистической поддержки и обслуживания продукции реабилитационной направленности; повышение инвестиционной привлекательности реабилитационной индустрии, стимулирование спроса и расширения рынков сбыта; развитие международного сотрудничества, направленное на создание механизмов, способствующих развитию промышленной кооперации и экономического сотрудничества.

Ожидается, что к 2030 году в России возрастет доля отечественной реабилитационной продукции на рынке до 64 процентов. Власти намерены нарастить объем промпроизводства до 106 миллиардов рублей, увеличить число патентных заявок на изобретения от разработчиков страны, до 300.

Фото и видео: Правительство России