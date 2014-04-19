Мишустин поручил РЖД и властям Москвы разработать план развития ж/д инфраструктуры для строительства ВСМ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, РЖД и правительству Москвы представить до 1 декабря план развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее распоряжение было дано по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения".
Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, план должен обеспечить синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры столицы со строительством высокоскоростной магистрали между двумя столицами. Запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланирован на 2028 год.
Проект высокоскоростного сообщения предусматривает сокращение времени в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут с интервалом движения поездов каждые 10-15 минут. Реализация проекта потребует координации развития транспортной инфраструктуры обоих регионов и модернизации существующих железнодорожных узлов.
Ранее Piter.TV сообщал, что завершён монтаж панно в вестибюле станции "Путиловская" в Петербурге.
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все