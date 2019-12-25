Электричка насмерть сбила женщину на перегоне Рощино — Каннельярви

Личность погибшей в настоящее время не установлена.

В Выборгском районе Ленинградской области под колеса электрички попала женщина. Как сообщает 47news со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в пятницу, 19 июля.

По предварительной информации, инцидент случился на 63-м километре железнодорожного перегона между станциями Рощино и Каннельярви. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия экстренных служб.

Личность погибшей в настоящее время не установлена. Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия, в том числе точный возраст женщины и то, как она оказалась на путях.

Ранее мы сообщили о том, что в Никольском столкнулись два автомобиля Lada, пострадали трое.

Фото: Piter.TV