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В Никольском столкнулись два автомобиля Lada, пострадали трое
Сегодня, 8:42
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В Никольском столкнулись два автомобиля Lada, пострадали трое

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Медики передали одного из пострадавших бригаде скорой помощи для госпитализации в Тосненскую центральную районную больницу.

В четверг, 16 июля, в 20:53 на дороге к поселку Красный Бор в городе Никольское произошло боковое столкновение автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. 

От удара Lada Granta выбросило в кювет, при этом машина не перевернулась. В результате аварии пострадали трое человек. Одного из заблокированных пассажиров Granta деблокировали сотрудники 111-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас. 

Медики передали пострадавшего бригаде скорой помощи для госпитализации в Тосненскую центральную районную больницу. Состояние остальных двух участников ДТП уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что Ford насмерть сбил 54-летнего велосипедиста под Кингисеппом.

Фото: Леноблпожарспас

Теги: ленобласть, леноблпожарспас
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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