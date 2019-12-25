В Никольском столкнулись два автомобиля Lada, пострадали трое

Медики передали одного из пострадавших бригаде скорой помощи для госпитализации в Тосненскую центральную районную больницу.

В четверг, 16 июля, в 20:53 на дороге к поселку Красный Бор в городе Никольское произошло боковое столкновение автомобилей Lada Kalina и Lada Granta.

От удара Lada Granta выбросило в кювет, при этом машина не перевернулась. В результате аварии пострадали трое человек. Одного из заблокированных пассажиров Granta деблокировали сотрудники 111-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.

Медики передали пострадавшего бригаде скорой помощи для госпитализации в Тосненскую центральную районную больницу. Состояние остальных двух участников ДТП уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что Ford насмерть сбил 54-летнего велосипедиста под Кингисеппом.

Фото: Леноблпожарспас