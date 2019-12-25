Врачи Педиатрического университета спасают юных пациентов с различными травмами

Пик детского травматизма приходится на летние каникулы.

За сутки в клинику Педиатрического университета обратились несколько несовершеннолетних пациентов с травмами различной степени тяжести. Пик детского травматизма приходится на летние каникулы, когда школьники и подростки больше времени проводят на улице без взрослых, напомнили в вузе.

В Приморском районе 21 июля юноша, катаясь на самокате, был сбит неизвестным водителем. Ребенок ударился поясницей о металлическое ограждение. Ему диагностировали ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника. На следующий день 13-летнего мальчика укусила собака. У него зафиксировали инфицированные укушенные раны указательного пальца и мизинца, а также гнойное воспаление.

На базе отдыха в Ленинградской области подросток после прыжка в длину почувствовал резкую боль в спине. По результатам обследования у пациента нашли компрессионный перелом двух позвонков. Кроме того, у другого ребенка в руках взорвалась петарда. С рваной раной указательного пальца его доставили в детское приемное отделение. Затем в Калининском районе школьник упал с велосипеда, перелетев через руль. В ходе обследования выявлены закрытый перелом левой лучевой кости в нижней трети со смещением, ушибленная рана верхней губы, ссадины лица, правого предплечья и области правого коленного сустава.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете помогли девочке с травмой глаза, полученной во время игры.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета