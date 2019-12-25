Иностранные агенты не смогут посещать творческие мастерские в Петербурге

Кроме того, их не будут поддерживать финансово при осуществлении творческой деятельности.

Иностранным агентам в Петербурге перестанут предоставлять творческие мастерские. Соответствующие поправки внесли к закону "О фонде творческих мастерских Петербурга" в городской парламент.

Речь идет о том, что иноагенты не смогут арендовать объекты нежилого фонда, которые составляют фонд мастерских. Кроме того, их не будут поддерживать финансово при осуществлении творческой деятельности.

Авторами инициатив стали депутаты Андрей Малков и Всеволод Беликов.

Ранее мы рассказывали о том, что иноагентам полностью запретят участвовать в просветительской деятельности.

Фото: Piter.TV