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Иностранные агенты не смогут посещать творческие мастерские в Петербурге
Сегодня, 10:47
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Иностранные агенты не смогут посещать творческие мастерские в Петербурге

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Кроме того, их не будут поддерживать финансово при осуществлении творческой деятельности.

Иностранным агентам в Петербурге перестанут предоставлять творческие мастерские. Соответствующие поправки внесли к закону "О фонде творческих мастерских Петербурга" в городской парламент. 

Речь идет о том, что иноагенты не смогут арендовать объекты нежилого фонда, которые составляют фонд мастерских. Кроме того, их не будут поддерживать финансово при осуществлении творческой деятельности. 

Авторами инициатив стали депутаты Андрей Малков и Всеволод Беликов. 

Ранее мы рассказывали о том, что иноагентам полностью запретят участвовать в просветительской деятельности. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, иноагенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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