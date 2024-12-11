Иноагентам полностью запретят участвовать в просветительской деятельности

В госдуме обсудят ужесточения правил для лиц-иностранных агентов.

Председатель комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев рассказал, что в скором времени депутаты рассмотрят внесенный пакет законопроектов, ужесточающих правила для иноагентов, – сообщает "Интерфакс".

Подразумевается, что новый свод правил полностью запретит иностранным агентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ, а также получать меры муниципальной поддержки. Пакет законопроектов поддержали члены всех фракций и главы нескольких комитетов.

В случае принятия законопроекта организации больше не смогут проводить лекции, семинары, мастер-классы и другие образовательные мероприятия. Сейчас закон запрещает лишь такую работу с несовершеннолетними. Василий Пискарев, председатель комитета Государственной думы по безопасности

Помимо прочего пакет подразумевает ужесточения правил маркировки иноагентов. По мысли депутата, в данный момент некоторые лица используют маркировку несерьезно, "ерничая". В Госдуме намерены урегулировать этот момент. Несоблюдения правил Минюста приведет к штрафам, которые также предлагается повысить. Так, например, для физических лиц нарушение иноагентских правил приведет к уплате штрафа в размере 30-50 тыс. рублей (на данный момент 500-1000 рублей).

В довершение всего в Госдуме могут разрешить правоохранительным органам заочно привлекать иностранных агентов к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV