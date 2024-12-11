Рэпер Влади внесен в реестр иноагентов

Минюст также включил в него проект создателей правозащитной организации "Мемориал".

Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов. В этот раз в него вошли участник группы "Каста" рэпер Владислав Лешкевич (выступающий под псевдонимом "Влади") и организация "Поддержка политзаключенных. Мемориал", – следует из данных, опубликованных на сайте Минюста.

Кроме того в перечень иноагентов вошли журналисты Ольга Ившина, Арина Федоровых, Антон Барбашин, Алексей Продайвода и сотрудник одного из штабов Алексея Навального* Максим Климов.

Ранее мы писали о том, что петербургский суд запретил распространение нескольких песен рэп-исполнителя "Молодой Калуга". На него в прокуратуру пожаловались из "Лиги безопасного интернета".

*Организация "Штабы Алексея Навального" признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Фото: официальный сайт исполнителя Влади