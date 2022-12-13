В пятницу актёра Артура Смольянинова* внесли в реестр иноагентов

В реестр также попали юристы, журналисты и музыкальный критик.

В пятницу, 13 января, Минюст пополни список иностранных агентов. Информация появилась на сайте министерства.

В реестр попали актёр Артур Смольянинов*, юрист Анатолий Фурсов*, украинский телеведущий Александр Шелест*, музыкальный критик Артемий Троицкий*, бывший священник, блогер Сергей Кирсанов*, Сергей Ухов*, ООО "ТЕНЕС"*, которое учредил журналист Михаил Зыгарь*.

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное в отношении артиста. Причиной стало интервью проекту "Новая газета. Европа", в котором Смольянинов негативно высказался о "спецоперации" на Украине и "сделал ряд заявлений, направленных против России".

Ранее суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron* за дискредитацию ВС РФ. Музыкант 24 февраля разместил на своей странице "ВКонтакте" видеозапись.

Фото: Piter.tv

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.