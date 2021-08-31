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Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron* за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 22:57
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Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron* за дискредитацию ВС РФ

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Музыкант 24 февраля разместил на своей странице "ВКонтакте" видеозапись.

В понедельник, 12 декабря, Ленинский суд Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Федорова* по статье за дискредитацию ВС РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Музыкант 24 февраля разместил на своей странице "ВКонтакте" видеозапись. На ней молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, которая начинается со слов: "Всем привет из Питера". Далее он рассуждает о сложившийся ситуации. 

В итоге рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Фото: Вконтакте / Мирон Федоров*

*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.
 

Теги: вс рф, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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