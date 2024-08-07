Экс-директора Левада-Центра Льва Гудкова внесли в реестр иноагентов

В обновленный список также включили журналиста Сергея Ауслендера.

Минюст обновил реестр лиц-иностранных агентов. В эту пятницу в него попали: социолог и бывший директор "Левада-Центра" Лев Гудков, военный журналист и писатель Сергей Ауслендер, экс-дипломат и бывший советник российской миссии в Женеве Борис Бондарев, а также журналист Никита Парменов и блогер Алексей Кунгуров.

Парменов, Гудков, Кунгуров и Бондарев, по информации ведомства, выступали против проведения специальной военной операции. В то же время Сергей Ауслендер сотрудничает с иностранными СМИ.

Ранее мы рассказывали, что глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года.

Фото: Википедия / Иван Абатуров