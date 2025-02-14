Пит Хегсет указал на то, что "все возможно".

Глава американского министерства по обороне Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к государственным границам 2014 года. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем. Чиновники выступили перед СМИ по результатам проведенной рабочей встречи. Иностранец не смог ответить на вопрос о том, вернется ли киевский режим с тем территориям, которые были у страны в 2022 году.

Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна. Реальность в виде членства Украины в НАТО.... маловероятна. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Шеф Пентагона: США останутся важной частью НАТО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now