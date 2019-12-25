Литва одобрила создание военного полигона в Сувалкском коридоре

Обустройство стрельбищ вблизи государственной границы с Россией и Белоруссией должно закончиться к 2030 году.

Национальное правительство Литвы одобрило законопроекты о строительстве военного полигона в Капчяместисе, несмотря на протесты и возмущение местного населения. Также чиновники одобрили расширение полигона, размещенного в Таураге. Ранее соответствующая инициатива была предложена министерством по обороне прибалтийской республики в рамках развития инфраструктуры для проведения маневров, необходимых для повышения боеготовности армии и развития дивизии Вооруженных сил к 2030 году. Также задача выполняется в связи с ростом числа союзных войск, размещенных в стране. Эксперты уточнили, что Сувалкский коридор имеет стратегическое значение для восточного фланга НАТО. Он будет использован не только для удовлетворения потребности в пространстве для подготовки солдат, но и для укрепления обороноспособности европейского региона.Известно, что военный полигон Капчяместис займет площадь приблизительно 14391 гектар. Не менее половины на текущий момент приходится на частную собственность.

Эта территория позволит укрепить одну из наиболее важных зон безопасности для НАТО и Литвы – Сувалкский коридор. Стратегическое расположение полигона предоставит литовским военным возможность отрабатывать реальные условия развертывания, передвижения, снабжения, связи и взаимодействия с союзниками, которые будут действовать в этом регионе в день X. сообщение кабмина Литвы

Напомним, что на земле будущего военного полигона сейчас находятся 13 домохозяйств, одно коммерческое здание, а также 800 лесных и сельскохозяйственных участков. После принятия законопроекта местными властями о создании полигона эта недвижимость будет изъята для общественных нужд. Также известно, что на участок полигона попадают 77 домохозяйств, владельцы которых будут иметь право сохранить или продать свое имущество государству в течение 60 месяцев в упрощенном порядке.

