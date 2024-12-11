Шеф Пентагона: США останутся важной частью НАТО

Пит Хегсет указал на свои задачи как страны, лидирующей в военном альянсе.

Глава американского министерства по обороне Пит Хегсет заявил о том, что США являются важной частью НАТО и продолжат ей быть, но членам альянса в Европе необходимо наращивать расходы на оборону. Такую позицию Пит Хесгет высказал во время своего прибытия на заседание глав профильных ведомств от стран-членов Североатлантического военного альянса.

Говоря о тратах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. Три и четыре и, как говорил президент (США Дональд) Трамп 5% критически важны... США являются важной частью этого альянса, как мы и были, так мы и останемся. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.

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Фото и видео: YouTube / Hindustan Times