Минюст добавил еще 5 фамилий в реестр СМИ-иноагентов

На данный момент в списке 93 наименования: фамилий и организаций.

Пять бывших сотрудников правозащитной организации "Команда 29" признали иноагентами. В их число вошел основатель Иван Павлов*, который в сентябре покинул Россию. Минюст пополнил список СМИ-иноагентов 8 ноября.

В него вошли Максим Заговора, Максим Оленичев, Валерия Ветошкина и Елена Скворцова*. В июле 2021 года объединение объявило о самороспуске. Дело в том, что ее связывали с чешской организацией "Spolecnost Svobody Informace", которая включена в перечень нежелательных.

Кроме того, "Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*Внесены Минюстром в реестр в СМИ-иноагентов

Фото: сайт Минюста