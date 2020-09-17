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Минюст добавил еще 5 фамилий в реестр СМИ-иноагентов
Сегодня, 20:42
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Минюст добавил еще 5 фамилий в реестр СМИ-иноагентов

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На данный момент в списке 93 наименования: фамилий и организаций.

Пять бывших сотрудников правозащитной организации "Команда 29" признали иноагентами. В их число вошел основатель Иван Павлов*, который в сентябре покинул Россию. Минюст пополнил список СМИ-иноагентов 8 ноября.

В него вошли Максим Заговора, Максим Оленичев, Валерия Ветошкина и Елена Скворцова*. В июле 2021 года объединение объявило о самороспуске. Дело в том, что ее связывали с чешской организацией "Spolecnost Svobody Informace", которая включена в перечень нежелательных.

Кроме того, "Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*Внесены Минюстром в реестр в СМИ-иноагентов

Фото: сайт Минюста

Теги: минюст, реестр иноагентов, сми иноагенты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Харитонов Антон
Сегодня 21:37

Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- https://4.fo/miss

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