Адвокат Иван Павлов покинул Россию

Причиной такого решения он назвал невозможность работать на территории РФ из-за ряда ограничений.

Адвокат Иван Павлов, который известен участием в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, покинул Россию и отправился в Грузию из-за уголовного преследования. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной такого решения Павлов назвал невозможность работать на территории РФ из-за ряда ограничений, которые были ранее наложены на него, а именно – использование средств связи и интернета, а также общение с подзащитным и некоторыми коллегами.

Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход <…> Теперь я эмигрант. Пока в Грузии - стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу. Иван Павлов, адвокат

По его словам, в день вылета за ним было установлено наружное наблюдение. Павлов отметил, некие люди следили за ним до посадки на самолет, но отъезду не препятствовали.

Он добавил, что его отъезд из России является временным, так как свое будущее он связывает именно с этой страной.

Павлов был задержан весной этого года. Он обвиняется в нарушении статьи Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования. Это связано с делом Сафронова, которого обвиняют в госизмене. В качестве наказания Павлова могут лишить адвокатской лицензии, срок заключения не предусматривается. Свою вину адвокат не признает.

Ранее в Иркутске сиделка украла у пенсионерки драгоценности на 300 тысяч рублей.

Фото: Telegram / Канал собаки Павлова