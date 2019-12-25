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Адвоката Ивана Павлова* оштрафовали на 10 тысяч рублей
Сегодня, 11:29
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Адвоката Ивана Павлова* оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Он был внесен в реестр иноагентов 8 ноября 2021 года.

Фрунзенский суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова* (признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом) на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков 12 июля.

Адвоката признали виновным в том, что он не исполняет обязанности иностранного агента, а именно — не маркирует свои публикации напоминанием о том, что внесен в реестр. 

Чиков отмечает, что это четвертый штраф Павлова* с того момента, как он был признан иноагентом. Его права защищает Александр Передрук. 

* — признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом

Фото: Piter.tv

Теги: иван павлов, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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