Адвоката Ивана Павлова* оштрафовали на 10 тысяч рублей

Он был внесен в реестр иноагентов 8 ноября 2021 года.

Фрунзенский суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова* (признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом) на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков 12 июля.

Адвоката признали виновным в том, что он не исполняет обязанности иностранного агента, а именно — не маркирует свои публикации напоминанием о том, что внесен в реестр.

Чиков отмечает, что это четвертый штраф Павлова* с того момента, как он был признан иноагентом. Его права защищает Александр Передрук.

* — признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом

Фото: Piter.tv