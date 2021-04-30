Павлов не признает вину в разглашении данных следствия по делу Сафронова

Юриста обвиняют по статье 310 УК РФ.

Адвокат Ивана Сафронова и основатель правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов не признает вину в разглашении данных предварительного расследования по расследовании в отношении своего клиента. Об этом юрист рассказал во время общения с корреспондентом ТАСС перед тем, как пройти на допрос в Следственный комитет.

Мое обвинение связано с делом Сафронова. Разумеется, вину не признаю. Признаки того, что следователь хотел меня задержать, были. Несколько раз из его уст вылетело слово "задержания". Иван Павлов, адвокат

По мнению юриста, оперативные мероприятия и преследование в его отношении связаны с "реализацией свободы слова". Уголовное дело против подозреваемого поступило в Главк СК РФ. Павлов обвиняется в нарушении статьи 310 УК РФ. В качестве наказания юриста могут лишить адвокатской лицензии, но срок заключения не предусматривается.

Напомним, что Иван Павлов также представляет интересы осужденной за шпионаж экс топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева и интересы ФБК (организация признана Минюстом России НКО-иноагентом).

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