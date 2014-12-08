Журналисту Ивану Сафронову вынесли приговор

Он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях".

Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Решение было вынесено 5 сентября.

Сафронова признали виновным в госизмене. Суд счел, что мужчину передавал секретные данные сотрудникам зарубежной разведки. При этом, как пишут независимые издания, вся эта информация была собрана из открытых данных.

Помимо лишения свободы в колонии строгого режима, Сафронова назначили 500 тысяч рублей штрафа и 2 года лишения свободы. Отметим, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает максимально 20 лет лишения свободы, однако он обвинялся в совершении двух эпизодов.

Как сообщил "РИА Новости" адвокат, сторона защиты будет обжаловать решение.

Также сегодня стало известно о том, что "Новую газету" лишили лицензии.

Фото: СК РФ