"Новая газета" сделала заявление после новости о лишении лицензии

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора.

"Новая газета" опубликовала на своем сайте развернутый комментарий по поводу решения суда. Авторы напомнили о том, что газета существует 30 лет и была создана при участии двух лауреатов Нобелевской премии мира — Михаила Горбачева и Дмитрий Муратова.

Преступления имеют сроки давности. Даже убийства. Не имеют срока давности только военные преступления и преступления против человечества. А теперь — и непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе.

Напомним, иск касался ситуации в 2006 году. Тогда издание поменяло учредителя редакции и не предоставила обновленный устав в Роскомнадзор. В "Новой газете" говорят о том, что нарушения нет, и она старалась доказать это в суде.

Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации. Но не только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля.

Фото: обложка "Новой газеты" 13.12.2021