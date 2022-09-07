Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Сафронову

Глава РФ прокомментировал срок, вынесенный журналисту по делу о госизмене.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Ивану Сафронову, которого ранее признали виновным по статье в государственной измене. По имеющейся у стороны обвинения информации, сотрудник СМИ собирал данные, после чего отправлял и западной разведке. Суд счел эти данные доказанными, но при этом срок все еще можно обжаловать. По словам политика, отечественные надзорные ведомства находились на "хвосте" несколько лет, работала с каналами связи подозреваемого, а также теми, кто платил за закрытую секретную информацию.

Что касается 22 лет, то журналист получил этот срок, этот приговор, насколько я понимаю, я там деталей не знаю… знаю только, что он был не только журналистом, он еще был советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что суд принял соответствующее решение, а о его справедливости президент РФ не может судить. По словам политика, если генеральный прокурор сочтет наказание избыточным, то он может опротестовать постановление, как и адвокаты осужденного.

Путин: Боррель, если бы жил в годы Гражданской войны, поддерживал бы фашизм.

Фото и видео: Восточный экономический форум