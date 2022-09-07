Путин: Боррель, если бы жил в годы Гражданской войны, поддерживал бы фашизм

Глава РФ не исключил, что дипломат готов поддерживать путчистов.

Российский президент Владимир Путин считает, что глава верховной дипломатии Жозеп Боррель, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании, поддерживал бы фашизм. Ранее европейский представитель сам назвал Россию "фашистской страной". Соответствующее заявление в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме сделал глава государства.

Если бы он жил в 30 годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу - "над всей Испанией безоблачное небо". Как известно, это был сигнал к началу госпереворота со стороны генерала Франко… и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, Боррель могу взять в руки оружие, но вопрос встал бы о том, на какой стороне он воевал: за демократически избранное левое правительство, или на стороне путчиста. По словам Владимира Путина, дипломат бы был на стороне путчистов, так как в современности он поддерживает именно таких же путчистов.

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ЗАЭС.

Фото и видео: Восточный экономический форум