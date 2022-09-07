Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава РФ рассказал о том, что делегация находилась под давлением США и Европы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по Запорожской атомной электростанции, сделанном по завершению рабочего визита делегации на режимный объект. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом политик уверен в том, что данная структура находится под воздействием властей США и Европы, поэтому не может открыто признать тот факт, что обстрелы по ЗАЭС ведутся с украинской стороны.

Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ - очень ответственная международная организация, и руководитель - очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Восточный экономический форум