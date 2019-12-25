Путин: значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама

Глава РФ рассказал о радости, что награда досталась однажды главреду российского СМИ Дмитрию Муратову.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как бывший президент США Барак Обама. Соответствующее мнение глава государства высказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам лидера страны, зачастую решения о выдаче наград принимаются из-за влияния политической конъюнктуры. В РФ не думают, что такие решения "делают честь" организационному комитету.

Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира. Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области. Владимир Путин, глава РФ

Лидер РФ добавил, что хорошо относится ко всем коллегам, несмотря на все имеющиеся между сторонами разногласия. В частности, Россия имела деловые контакты с Бараком Обамой. При этом в Москве не понимают, за что именно экс-лидеру Белого дома была вручена Нобелевская премия мира, так как он не сделал ничего выдающегося в области защиты мира и стабильности. В период его правления проводились боевые действия в некоторых регионах планеты.

Путин прокомментировал высказывание Борреля про РФ словами "Бог ему судья".

Фото и видео: Восточный экономический форум