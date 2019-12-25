Путин прокомментировал высказывание Борреля про РФ словами "Бог ему судья"

Глава РФ ценил риторику верховного дипломата ЕС о властях России.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал высказывание верховного дипломата Жозепа Борреля про РФ словами "Бог ему судья". Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, прокомментировав слова европейского представителя о "фашистской стране".

Он просто мел языком, он большой специалист по этой части. Бог с ним, Бог ему судья, пускай он излагает, что хочет. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что ранее со стороны Евросоюза и лидера европейской дипломатии звучали вызовы "победить Россию на поле боя". Данную позицию Владимир Путин счел странной установкой для дипломатии. По его словам, подобные речи можно обычно услышать от глав оборонных министерств.

Путин назвал "чушью собачьей" утверждения, что РФ сама себя обстреливает на ЗАЭС.

Фото и видео: Восточный экономический форум

