Путин назвал "чушью собачьей" утверждения, что РФ сама себя обстреливает на ЗАЭС

Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая территорию Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление российский президент сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он назвал чушью сведения о том, что Вооруженные силы РФ якобы сами себя обстреливают нам режимном объекте.
Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!
Владимир Путин, президент РФ
лидер страны полагает, что представители МАГАТЭ, которые недавно посетили Запорожскую АЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают. Владимир Путин полагает, что именно поэтому делегаты не способны напрямую ответить на вопрос о том, с какой именно стороны производятся обстрелы.
Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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