Путин назвал "чушью собачьей" утверждения, что РФ сама себя обстреливает на ЗАЭС

Глава РФ рассказал об угрозе ядерной катастрофы из-за поведения ВСУ в Запорожье.

Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая территорию Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление российский президент сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он назвал чушью сведения о том, что Вооруженные силы РФ якобы сами себя обстреливают нам режимном объекте.

Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает! Владимир Путин, президент РФ

лидер страны полагает, что представители МАГАТЭ, которые недавно посетили Запорожскую АЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают. Владимир Путин полагает, что именно поэтому делегаты не способны напрямую ответить на вопрос о том, с какой именно стороны производятся обстрелы.

Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.

Фото и видео: Восточный экономический форум