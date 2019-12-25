Прокуратура запросила для Ивана Сафронова 24 года лишения свободы

Это больше, чем предусмотрено статьей Уголовного кодекса.

Прокурор Борис Локтионов запросил для журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова 24 года лишения свободы. Слушания проходят 30 августа в Мосгорсуде, пишет сообщество адвокатов и правозащитников "Первый отдел".

Бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" обвиняют в госизмене. Статья 275 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Заседание проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, Сафронов передавал данные чешской разведке военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Позже обвинение дополнили еще одним эпизодом: передачей информации о деятельности российских военных в Сирии политологу Демури Воронину.

Сообщество "Первый отдел" сообщило, что на самом деле Сафронов пересказывал иностранному коллеге содержание статей СМИ, которые есть в открытом доступе.

Фото: Следственный комитет РФ