Обыски у главы "Команды 29": все, что известно на данный момент

Правоохранители пришли к адвокату Ивану Павлову утром 30 апреля.

Утром 30 апреля в Москве задержали главу независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова. Несколькими часами ранее к адвокату и руководителю организации пришли с обысками. Piter.TV собирает в один материал все, что известно о ситуации на данный момент.

Как рассказали в самой "Команде 29", сотрудники ФСБ пришли в гостиничный номер к Павлову ранним утром пятницы – к девяти утра адвокат собирался на заседание по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Как стало известно после допроса, адвокату вменяют 310 статью УК "Разглашение данных предварительного расследования": Павлов без согласия следователя передал журналистам "Ведомостей" копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Также адвокат способствовал размещению документа на сайте "Команды", процитировали сотрудники объединения выжимку из постановления о возбуждении уголовного дела. Теперь Павлову грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы или арест до трех месяцев. По словам другого адвоката объединения, Евгения Смирнова, Павлов часто получал угрозы от следователей ФСБ и обещания посадить его за решетку.

В Петербурге, тем временем, силовики "выломали дверь у IT-менеджера Команды 29 Игоря Дорфмана", который перестал выходить на связь с коллегами, затем правоохранители пришли с обыском к супруге Ивана Павлова. В петербургском офисе "Команды" также начался обыск, проводимый следственным комитетом.

В комментарии Piter.TV организация мягко отказала:

Пока, все что мы можем сказать – у нас в телеграм-канале и на сайте. Больше пока сказать ничего не можем. "Команда 29"

В соцсетях организация написала, что обратилась к спецдокладчику ООН и в офис Комиссара по правам человека Совета Европы по поводу положения правозащитников в России. В Международной комиссии юристов намерены добиться огласки ситуации.

Адвокат Смирнов назвал случившееся "ударом по защите подсудимых", которых защищает организация, но заверил, что работа по их делам будет продолжена. Российские адвокаты поспешили опубликовать письмо в поддержку своего коллеги и "Команды 29", в котором выразили уверенность в связи задержания Павлова с его профессиональной деятельностью.

Иван работает по очень сложным и "громким делам", которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ. <...> Обыски и задержания по такой статье не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования. Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей. выдержка из открытого письма адвокатов

"Команда 29" занимается несколькими громкими делами. Одно из них – дело журналиста и советника главы "Роскосмос" Ивана Сафронова, задержанного по обвинению в госизмене летом 2020 года. Обвинение полагает, что с 2012 года Сафронов работал на чешские спецслужбы и передал им секретные данные о деятельности российских Вооруженных сил на Ближнем Востоке и военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Сафронов вину не признает. 30 апреля журналисту продлили арест до 7 июля. По словам адвоката Евгения Смирнова, решение суда будут обжаловать, поскольку следствие не представило новых документов.

Второе – дело петербурженки Маргариты Юдиной, которую пнул в живот силовик после протестной акции 23 января. Женщина упала из-за удара и получила травмы головы. Инцидент получил широкий общественный резонанс, личность полицейского до сих пор не установили, хотя мужчина приходил к Юдиной в больницу с извинениями. Адвокаты Юдиной намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении силовика.

Третье – дело Карины Цуркан, бывшей топ-менеджера "Интер РАО ЕЭС". Девушку задержали летом 2020 года по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Цуркан не признает свою вину, адвокаты полагают, что документы, подтверждающие работу девушки на молдавскую разведку, являются поддельными. Суд признал Карину Цуркан виновной в шпионаже и в декабре 2020 года приговорил к 15 годам лишения свободы.

Четвертое – дело пожилого ученого Виктора Кудрявцева, который работал в космической отрасли. Кудрявцева также обвинили в госизмене летом 2018 года: мужчине вменили в вину передачу бельгийскому институту секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии. Кудрявцев не признавал вину. 29 апреля ученый умер.

Последнее из дел, которое взялась вести "Команда 29" – дело о признании Фонда борьбы с коррупцией* (организация внесена Минюстом России в список НКО-иноагентов) экстремистской организацией.

Фото: ВКонтакте / Команда 29