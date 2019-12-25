МВД не может найти силовика, ударившего Маргариту Юдину на митинге в Петербурге

Известно, что в больницу к пострадавшей приходил полицейский с цветами и извинениями.

Правоохранители так и не установили личность сотрудника полиции, который пнул участницу митинга в поддержку Навального Маргариту Юдину. Об этом сообщила "Команда29" со ссылкой на документ 22 марта.

Пострадавшая еще 21 февраля сделала обращение в Главное управление МВД по Петербургу. В нем она просила предоставить данные о полицейском, который ударил ее на акции, а также требовала возместить компенсацию и извиниться. Запрос Юдиной изучили в ведомстве. В ответе было указано, что личность силовика еще не установили, а извинения он принесет в случае, если действия правоохранителя признают незаконными.

Ранее в Piter.tv сообщали, что правоохранитель пришел в палату к женщине, хотя Маргарита Юдина на это разрешение не давала. Кроме того, медицинское учреждение не входит в перечень тех мест, где можно было извиниться. По закону извинения приносятся гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, по месту жительства, работы или учебы гражданина в соответствии с его пожеланиями.

Фото: Piter.tv