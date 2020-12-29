Карина Цуркан получила 15 лет колонии по обвинению в шпионаже

Уроженка Молдавии будет отбывать срок в колонии общего режима.

Карина Цуркан получила 15 лет колонии общего режима по обвинению в шпионаже. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося в зале Мосгорсуда.

Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима судебная коллегия

Уроженка Молдавии является бывшим членом правления "Интер РАО". Прокурор ранее просил для фигурантки расследования 18 лет колонии. Сторона защиты настаивала на оправдании подзащитной. Уголовное дело рассматривалось коллегией из трех судей в закрытом формате. Материалы расследования имеют маркировку с грифом "секретно".

Напомним, что в СИЗО Цуркан находится с июня 2018 года. После очередного продления срока нахождения под стражей 16 января 2020 года судебная инстанция изменила подозреваемой меру пресечения. Ей запретили общаться со свидетелями по делу. Однако 7 февраля Цуркан снова отправили в СИЗО по представлению прокуратуры. Решение вынес кассационный суд.

Путину доложили об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Видео: Telegram / LIFE SHOT