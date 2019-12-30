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Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже
Сегодня, 13:17
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lesjasap

Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

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Однако президент не вмешивается в расследование.

Владимиру Путину доложат об обращении Карины Цуркан с просьбой вмешаться в дело. Бывшего члена правления "Интер РАО" обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии. В своем интервью женщина попросила главу России обеспечить независимое расследование. Она считает, что дело против нее построено на сфабрикованных доказательствах.

Наряду с другими сообщениями СМИ это все войдет в соответствующий дайджест 

прокомментировал пресс-секретарь президент

Еще 29 января Генпрокуратура подала жалобу на решение освободить Цуркан  из СИЗО. В таким обращением обвинение обратилось во Второй кассационный суд. Об этом заявил адвокат Иван Павлов. Ранее Первый апелляционный суд удовлетворил жалобу стороны защиты о продлении Цуркан ареста. Россиянка находилась в заключении более полутора лет. Она содержалась в "Лефортово".

Дмитрий Песков заявил, что президент России не вмешивается в работу следствия

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

Теги: дмитрий песков, карина цуркан, кремль, шпион, шпионаж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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